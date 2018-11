Golf e turismo: a Castelgandolfo lo sport va a braccetto col business

di Penelope Corrado

Presso il Castelgandolfo Golf Club, Best Golf, la piattaforma italiana per la gestione e la vendita di Green Fee, vacanze golf e gare di golf, ha riunito il mondo del golf e quello alberghiero per fare sistema e valorizzare il turismo golfistico di Roma. Gli esponenti del mondo del golf di Roma e Lazio (più di 20) hanno partecipato alla prima edizione del Best Golf Travel Meeting a Roma, per presentare di persona al mondo alberghiero (più di 100 professionisti) le opportunità di business offerte dal turismo golfistico mondiale, fatto di milioni di turisti e un indotto in piena crescita.

