“Forze armate e pubblica opinione”: sondaggio di Fratelli d’Italia al Senato

di Redazione

Nuova iniziativa di Fratelli d’Italia sul tema delle forze armate. Giovedì 8 novembre alle ore 12 al Senato, nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, si terrà la conferenza stampa per la presentazione dei risultati del sondaggio “Forze Armate e pubblica opinione” a cura dell’istituto Analisi politica-Centro studi. Al centro del sondaggio, tra i vari temi analizzati dal questionario, la percezione che oggi hanno gli Italiani dell’immagine delle Forze Armate e del loro ruolo nelle Missioni internazionali e nell’industria di settore. Alla conferenza stampa interverranno il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, il capogruppo in Commissione Difesa al Senato, Isabella Rauti, il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa alla Camera, Salvatore Deidda, il direttore di Analisi Politica Arnaldo Ferrari Nasi, il generale di corpo d’armata Vincenzo Santo. Modera il direttore responsabile di AirPress Flavia Giacobbe.