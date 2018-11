Giovane stella del basket radiata per “uno dei falli più brutti della storia” (video)

di Carlo Marini

Si chiama Kewan Platt, era una promessa del basket universitario fino all’ultimo match, che lo ha reso tristemente famoso. La giovane guardia dei Fitchburg State ha aggredito a tradimento un avversario, Nate Tenaglia, mentre quest’ultimo era intento a tirare a canestro. Un colpo in faccia proditorio, che non ha avuto alcuna attenuante. Platt non solo è stato radiato, ma è stato anche espulso dal campus universitario nel quale studiava. La rivista Sports Ilustrated ha definito quello di Platt «uno dei falli più brutti che si sia mai visto nella storia del basket».

This is one of the dirtiest basketball plays you will ever see (via @overtime)pic.twitter.com/ybt9JCF5Uz — Sports Illustrated (@SInow) 14 novembre 2018

Basket Usa sotto choc per l’episodio di violenza