Gilet gialli, sarà rivolta anche in Italia? Già pronto un coordinamento nazionale

di Valerio Goletti

Può contare per ora su oltre 3000 adesioni la pagina Facebook del «Coordinamento nazionale Gilet gialli Italia», creato a immagine e somiglianza della protesta francese che sta mettendo in ginocchio Macron. Non è l’unico spazio dedicato al tentativo di importare la protesta dei gilet jaunes. Sono nate altre pagine di questo tipo, tenendo presente il fatto che la rivolta francese è nata ed è esplosa proprio grazie alla rete.

Il ‘Coordinamento italiano gilet gialli Italia”, frutto dell’iniziativa di Giancarlo Nardozzi, a capo di un’associazione di ambulanti indipendenti, e dell’ex parlamentare grillino Ivan Della Valle (al centro dello scandalo sui rimborsi) si batte contro la direttiva Bolkestein e la tassazione troppo elevata per le imprese ma chiede anche “la revoca della concessione a Autostrade e la riduzione dei pedaggi”.

“A breve – si legge sempre sulla pagina del Coordinamento – organizzeremo una assemblea nazionale del Coordinamento Gilet Gialli e in quella occasione ci organizzeremo per far nascere i Coordinamenti Gilet Gialli in ogni Regione. Fino all’assemblea non verrà riconosciuto ufficialmente nessun gruppo, ci parliamo ci conosciamo e poi decidiamo tutti assieme le prossime mosse da portare avanti”.

Il modello cui guardano i gilet gialli nostrani sembra più quello del Movimento dei forconi, che si sviluppo però a partire dal 2011 nel pieno di una crisi economica che indusse i governi a decidere tagli e sacrifici per i cittadini italiani. Oggi invece la situazione è diversa e il governo è formato da forze che hanno cavalcato, dall’opposizione, proprio quel disagio popolare che ha offerto sponda alla crescita del sentimento ribellistico e della sfiducia verso le istituzioni. Quello italiano è un governo di matrice populista, a differenza di quello francese. In pratica è difficile da noi mobilitare la piazza nel nome dell’antipolitica contro un governo che proprio dall’antipolitica ha tratto i suoi consensi.

In Francia, ha sottolineato il politologo Alessandro Campi, siamo invece nel pieno di una crisi che viene da lontano: “Non stupisce l’esistenza tra i francesi – ha scritto Campi in uno dei suoi editoriali – di un sentimento di profonda inquietudine; accompagnata dalla convinzione, registrata da numerose ricerche, che il loro Paese si trovi ormai in una fase di declino strutturale, a causa anche di fratture territoriali (centri urbani/aree periferiche) e sociali (integrati/marginalizzati) sempre più acute. L’elezione di Macron ha funzionato per qualche mese come un anestetico o un rigenerante simbolico. Ma è bastato poco perché i problemi reali tornassero a galla, attraverso un movimento di contestazione sul quale certamente sta soffiando l’estrema destra lepenista, ma che sembra avere una connotazione politica trasversale, una seria base popolare e un carattere largamente spontaneo”. Quanto alla durata del movimento di protesta non è possibile fare previsioni: per sabato prossimo è stata indetta una nuova mobilitazione ma Macron pare pronto a fare marcia indietro e a concedere qualche contentino.

I sondaggi confermano intanto la trasversalità della ribellione popolare in atto in Francia che ha portato la guerriglia urbana nel cuore di Parigi: il movimento dei Gilet Gialli, secondo un sondaggio pubblicato qualche giorno fa, viene visto con favore dal 74% della popolazione francese, e politicamente gode di un sostegno trasversale che va dalla leader di estrema destra Marine Le Pen al capofila della sinistra radicale Jean-Luc Melenchon, e ancora a Laurent Wauquiez (‘Les Républicains’) e al sovranista Nicolas Dupont-Aignan.