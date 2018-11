Gattuso “ringhia” contro Salvini e diventa subito l’idolo della sinistra (video)

di Redazione

«Io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica, abbiamo problemi molto grandi in Italia. Se ha tempo di pensare anche al calcio vuol dire che siamo messi male». Così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso al termine della partita con la Lazio, rispondendo alle parole del vicepremier Matteo Salvini. Ironia che manda in estasi la sinistra, che sui social “adotta” immediatamente Gattuso e lo rilancia, gloriandosi di quella risposta “politica” contro il leader della Lega. Peccato che Gattuso abbia ammesso di non capirne di politica, quindi difficilmente il Pd potrà candidarlo alla segeteria…