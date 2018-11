Forum delle Famiglie, De Palo confermato presidente: “Serve patto per la natalità”

di Penelope Corrado

Il Forum delle associazioni familiari ha confermato come presidente nazionale Gigi De Palo, già presidente uscente. Con lui sono state rielette vicepresidenti nazionali Emma Ciccarelli e Maria Grazia Colombo. «Si sente dire sempre dalla politica che non ci sono i soldi eppure, poi, per il bonus di 80 euro si trovano 10 miliardi; per mettere in sicurezza le banche, si trovano 20 miliardi; per il reddito di cittadinanza, spuntano fuori 9 miliardi. E per le famiglie? – sottolinea De Palo a margine dell’Assemblea pubblica, che si è da poco conclusa – È urgente dare concretezza a un Patto per la Natalità che metta d’accordo tutte le forze politiche. L’Italia è a un bivio. Non abbiamo più molto tempo».

Rinnovate le cariche elettive per un triennio

L’elezione, con la quale sono stati votati anche i nuovi delegati del Forum Famiglie, è stato il momento conclusivo della giornata di Assemblea, nel corso della quale è stato tracciato un bilancio del triennio appena concluso e sono state gettate le basi programmatiche per i prossimi anni. Al centro, il Patto per la Natalità voluto e proposto dal Forum a tutte le forze politiche, economiche e istituzionali del Paese, che De Palo ha ricordato nel suo intervento odierno alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini e di Licia Ronzulli (senatrice di Forza Italia), presidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza.

Chi è Gigi De Palo

De Palo, 42 anni, giornalista e scrittore, è stato ex-presidente delle Acli di Roma e del Forum delle associazioni familiari del Lazio. Attualmente è membro dell’Osservatorio per la Famiglia e del Parlamento del Terzo settore. Il prossimo mandato come presidente del Forum Famiglie, realtà che comprende oltre 580 realtà associative nazionali e locali, portando avanti le istanze di circa 4 milioni di famiglie, durerà quattro anni.

Da Meloni congratulazioni a De Palo

«Congratulazioni a Gigi De Palo, confermato oggi presidente del Forum delle Famiglie. Fratelli d’Italia sostiene il patto per la natalità perché la difesa della famiglia naturale e l’incentivo alla natività sono priorità nazionali e pilastri del nostro impegno». È quanto ha scritto su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.