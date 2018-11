Firenze, agente libero dal servizio arresta spacciatore gambiano

di Redazione

Mentre fa jogging al parco delle Cascine, un agente di polizia libero dal servizio ha riconosciuto e arrestato uno spacciatore ricercato. Il Tribunale di Firenze aveva disposto le ricerche dell’uomo sul quale pendeva un ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito di richiesta di aggravamento di una precedente misura che disponeva già nei suoi confronti il divieto di dimora a Firenze. Non era in uniforme e, libero dal servizio, stava facendo jogging alle Cascine quando, nei giorni scorsi, un agente della Polizia di Stato ha incrociato il suo sguardo attento, con quello di un volto a lui ben noto.

Si trattava di un pusher gambiano di 23 anni ricercato dalle forze…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi