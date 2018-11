FdI contro la fattura elettronica. Lollobrigida: «No al Grande Fratello fiscale»

di Redazione

Nessuna marcia indietro sull’obbligo di fattura elettronica tra privati a partire da gennaio 2019. Secondo quanto fatto trapelare da alcune fonti interne alla maggioranza, la misura contenuta nel decreto fiscale rimarrà nonostante i recenti rilievi del Garante della privacy, e nonostante le tante perplessità evidenziate dalle opposizioni – in primis da Fratelli d’Italia, che a questo tema ha dedicato un approfondito momento di confronto solo pochi giorni fa – poiché eliminarla o rinviarla costerebbe troppo. Il gettito previsto dal recupero dell’evasione, hanno fatto sapere le stesse fonti, sarebbe di circa 1,9 miliardi di euro in un anno. Ma, «senza le opportune modifiche, il combinato disposto tra legge di bilancio e decreto fiscale rischia di essere micidiale», ha sottolineato il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida.

«Da una parte, con il reddito di cittadinanza, il governo spreca fior di miliardi elargendo un sussidio di Stato a chi non lavora. Dall’altro, con la conferma dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’esecutivo prevede di recuperarne una parte tartassando chi lavora. Con il rischio, oltre tutto, di mettere in piedi un gigantesco “Grande fratello” fiscale sul quale anche il Garante della privacy ha espresso fortissime perplessità», ha sottolineato Lollobrigida, ricordando che il recentissimo rilievo del garante, secondo il quale la e-fattura presenta diversi punti di criticità che possono mettere a repentaglio i diritti e le libertà degli interessati.

«È questo il governo del cambiamento?», ha domandato dunque il capogruppo di FdI alla Camera, annunciando che «Fratelli d’Italia si batterà nelle Aule parlamentari per cambiare entrambi i provvedimenti». «Bisogna creare occupazione e abbassare le tasse alle imprese, non – ha concluso Lollobrigida – dare la paghetta a chi non lavora e punire chi produce ricchezza e benessere come gli artigiani, i commercianti e i liberi professionisti».