FdI chiede lo stop alla fattura elettronica: “Dannosa, c’è solo in Brasile”

di Valter Delle Donne

A 40 giorni dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria, nessuno in Italia è pronto alla rivoluzione epocale. Non solo i costi sono superiori ai benefici, ma la misura mette anche a rischio la privacy. È quanto è emerso dalla conferenza stampa di Fratelli d’Italia, dove sono intervenuti anche rappresentanti dei commercialisti e dei tributaristi.

Meloni: “Per le piccole imprese parta dal 2022”

«È vero che bisogna adeguarsi alla modernità, ma così come è configurata la fattura elettronica è solo uno strumento per vessare ulteriormente gli italiani». La denuncia arriva da Giorgia Meloni, che ha ricordato l’impegno del suo partito. «Come Fratelli d’Italia siamo molto concentrati verso le categorie produttive del nostro Paese – sottolinea la leader di FdI – spesso dimenticate da questo governo e strette dal giogo della burocrazia e delle tasse. Così com’è configurata, la fatturazione elettronica rischia di essere un ulteriore strumento vessatorio nei confronti delle imprese». Da qui la richiesta: «Chiediamo che la fattura elettronica entri in vigore solo per gli importi superiori ai 10mila euro e che per le piccole imprese non parta prima del 2022». FdI ha presentato una proposta di legge ad hoc volta a prorogare l’obbligo della fatturazione elettronica a seconda della grandezza dell’azienda. «Su questa proposta stiamo anche raccogliendo le firme ed è possibile sottoscriverla anche sul sito del partito». Su questo tema Fdi in Senato ha presentato anche degli emendamenti al decreto fiscale collegato alla manovra.

Lollobrigida: “La fattura elettronica è solo una misura vessatoria”

«Faremo di tutto per convincere il governo – precisa il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida – affinché la fatturazione elettronica sia rinviata come da nostra proposta di legge. Non so se ce la faremo, questo governo pensa solo a vessare chi produce e porta avanti una manovra assistenzialista».

Cuchel: “Gravi pericoli per la privacy”

Come denuncia Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti, la fattura elettronica apre un insospettabile vaso di Pandora sul fronte privacy. Alcune software house si sono attivate in questo settore. A che pro? Il sospetto di Cuchel è che gli hub diventino una miniera d’oro di dati commerciali, che metterebbero a rischia l’economia italiana. «Senza un espresso divieto di un uso diverso rispetto a quello fiscale queste informazioni potrebbero diventare merce sul mercato». In pratica, dalle ricette industriali alle politiche commerciali le aziende italiane rischiano di ritrovarsi senza “segreti” rispetto al resto del mondo. E proprio il parallelo con il resto del mondo lascia stupefatti. Come ricorda Andrea De Bertoldi, membro di FdI in Commissione Finanze del Senato, «Saremo gli unici in Europa ad avere la fattura elettronica. Prima di noi c’è stato solo il Portogallo. Siamo i più bravi? No, come si dice dalle mie parti, siamo i più bischeri».

Grosso e Seri: “Non siamo ancora pronti”

Un dato che viene confermato da Maurizio Grosso del Consiglio nazionale Dottori commericalisti . «In tutto il mondo la fattura elettronica è in vigore solo in Portogallo e in Brasile. Né Francia, né Germania, né tantomeno Stati Uniti o Gran Bretagna hanno adottato questo sistema». E, come osserva l’avvocato tributarista Manuel Seri, ci sono due limiti: quello delle dimensioni delle aziende e quello generazionali. Per la piccola e media impresa è una misura vessatoria, come lo è per chi appartiene a una generazione che ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie».

Osnato: “L’evasione non viene ridotta”

Come ricorda Marco Osnato, capogruppo di FdI in Commissione Finanze, «l’Agenzia delle entrate ha confermato che la fattura elettronica non ridurrà l’evasione fiscale. Chi evadeva prima con il cartaceo, continuerà a evadere con la digitalizzazione. Quindi a farne le spese saranno solo i piccoli imprenditori e gli artigiani». Marco Silvestroni nel corso del suo intervento ha osservato che questa è una misura «che soffoca le pmi, spina dorsale della nostra economia. Nei confronti delle piccole e medie imprese la burocrazia continua ad avere un atteggiamento più punitivo che incentivante». Pertanto, «la soluzione di buon senso deve essere – prosegue il deputato di FdI – quella di introdurre termini differiti per le imprese per adeguarsi all’obbligo della fatturazione elettronica in base alla grandezza dell’azienda».