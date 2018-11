Ex campionessa italiana di tiro a segno ritrovata morta: è giallo

di Redazione

Ex campionessa È giallo sulla morte della 39enne Marianna Pepe. L’ex campionessa italiana di tiro a segno è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Muggia, dove viveva insieme al figlio di 5 anni. La Procura della Repubblica di Trieste ha aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda. Le indagini sono gestite dalla squadra mobile e dal commissariato di polizia di Muggia. Nessuna ipotesi è al momento nessuna pista viene esclusa.

Marianna Pepe era caporalmaggiore dell’Esercito di stanza a Trieste ed è stata campionessa italiana di tiro a segno in cinque occasioni, tra il 2000 e il 2004, nella specialità della carabina tre posizioni, in cui aveva conquistato anche un ottavo posto agli Europei 2008. Era ancora attiva nel mondo sportivo con l’Unione italiana tiro a segno.