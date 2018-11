Europee, da Forza Italia all’Altra Italia. Tajani: liste aperte e simbolo nuovo

di Franco Bianchini

Forza Italia guida le grandi manovre dei centristi in vista delle elezioni europee. Un approdo, anticipa Antonio Tajani in un’intervista alla Stampa, al quale il partito Berlusconi potrebbe presentarsi con un nuovo simbolo. Proprio sui futuri obiettivi elettorali, il vicepresidente di Fi dice che «avere un leader come Berlusconi candidabile ci rafforza di certo». E poi vogliamo allargare le liste, stiamo parlando con l’Udc, facendo incontri con l’area moderata, con organizzazioni legate al Ppe, con liste civiche. Per fare le liste Altra Italia alle europee. E rappresentare tutta una fetta elettorale che sta tra la Lega e il Pd. Con qualche riferimento nel simbolo: stiamo valutando se cambiare simbolo o rinnovarlo, senza rinunciare a Forza Italia». Alla Lega, alleato di sempre delle competizioni elettorali e in particolare a Salvini, Tajani consiglia di tornare nel centrodestra: «Noi siamo credibili e ci siamo sempre battuti per il Sud. Mi fa piacere che Salvini si ricreda su Napoli e sui meridionali. Quello che conta sono i risultati, non i sondaggi». Al Senato la maggioranza balla, scossa dal dissenso nei Cinquestelle. Arriverà il soccorso azzurro, almeno su certi provvedimenti? «Sulle cose di centrodestra – aggiunge Tajani – votiamo a favore ma ce ne sono poche. Siamo fedeli all’impegno preso con gli elettori. Siamo sempre gli stessi. Non inseguiamo la Lega. Siamo un’altra cosa. Siamo alleati nelle regioni, siamo contro il partito unico che non esiste. Abbiamo la possibilità di aggregare mondi che loro non possono aggregare, una fetta di mondo cattolico e di area liberale. Noi vorremmo che la Lega tornasse presto nel centrodestra, il suo alveo naturale è l’alleanza con noi. Ora c’è un accordo di potere, ma contro natura», ha concluso Tajani.