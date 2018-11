Eccolo Junker con una scarpa nera e l’altra marrone. E poi dice che uno…

di Tano Canino

Ed eccolo lì il solito Junker! In piedi e con una scarpa marrone e una nera. Dopodichè, ci si può mai meravigliare se qualcuno si pone domande? Sappiamo bene che, Jean Claud Junker, presidente di questa ridicola Commissione europea per volontà della signora Merkel e dell’accordo spartitorio tra popolari e socialisti, non fa nulla, ma proprio nulla, per sembrare simpatico. Il problema è che nulla fa neppure per mostrarsi all’altezza dell’istituzione che presiede. O forse si? Insomma, dopo averlo visto barcollare reiteratamente e in più occasioni ufficiali, sorretto dalla prontezza dei suoi guardaspalle e persino dalla bonomia di alcuni colleghi, il lussemburghese che non perde mai occasione di bofonchiare contro l’Italia è ancora protagonista assoluto di un’ennesima ridicolaggine. Si presenta infatti (come da foto) con due scarpe ai piedi di diverso colore. Facendo così impazzire il web dove questa carnevalata è già virale. Il problema ovviamente non è il colore diverso delle scarpe di Junker. Il problema è la credibiltà di una Unione oramai ai minimi storici anche per colpa di certi atteggiamenti. Con una Commissione di burocrati e politici che, nel mentre si mostra con simili atteggiamenti da circo equestre, a noi italiani non smette di fare la predica e di dirci come e cosa è giusto fare e quanto e dove sbagliamo. La verità è che sono uno peggio dell’altro. E che se ne stanno accorgendo un pò tutti nel Vecchio continente. Anche se, tra uno Junker barcollante che usa un colore di scarpa per ogni piede e un Moscovici saccente che, dopo aver razzolato malissimo in casa sua, vuole imporsi in casa nostra, chi vinca la palma del peggiore francamente non è semplicissimo capirlo. Ma, è questa l’Europa. Almeno fino al prossimo maggio.