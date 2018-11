“Non toccarmi, non ti parlo”. Ecco come Trump ha gelato Macron (video)

di Laura Ferrari

«A Parigi ho detto che gli Stati Uniti devono essere trattati in maniera corretta in ambito militare e commerciale. È ora che questi paesi molto ricchi paghino gli Usa per la protezione militare o si difendano da soli». Con una serie di tweet, Donald Trump riassume la sua “missione” a Parigi. Il presidente degli Stati Uniti nel weekend ha partecipato alle celebrazioni per il 100esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. E in ogni occasione pubblica con il padrone di casa, Emmanuel Macron, ha evitato ogni contatto fisico, come a dire nel linguaggio del corpo: “Non toccarmi, non ti parlo”.

Trump ha disertato anche il Forum della pace

La freddezza del presidente americano nei confronti dell’alleato francese è emersa in tutta la sua plastica evidenza in una raccolta di immagini che il sito Russia Today ha dedicato agli incontri ufficiali tra Trump e Macron. Alla tv satellitare di Mosca non è sfuggito il feeling inesistente tra i due capi di Stato. Le immagini parlano chiaro. In svariate situazioni, il presidente francese cerca di dare la mano o di creare un contatto con il presidente Usa, ma la risposta di Trump è di una freddezza polare. In un caso, Donald evita platealmente di dare la mano a Emmanuel. Un gesto che nella sostanza sintetizza una tensione diplomatica tra Francia e Stati Uniti come raramente si era registrata in passato.

Il tweet di Trump dopo la missione francese

«Sono appena tornato dalla Francia – ha scritto su Twitter Trump – dove molto è stato ottenuto nei miei meeting con i leader mondiali. Non è mai facile evidenziare che gli Stati Uniti debbano essere trattati correttamente in ambito militare e commerciale, cosa che non succede». E il segno di un fastidio è stato confermato dalla scelta del presidente americano di partecipare alle celebrazioni per il centenario della grande guerra, ma di disertare domenica a Parigi il Forum per la pace. Il Forum voluto da Macron nelle intenzioni doveva essere un appuntamento diplomatico strategico, ma l’assenza di Trump ha mandato all’aria i piani dell’Eliseo. L’ennesimo smacco per il presidente francese.