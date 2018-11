Eccezionale bufera di neve a New York, le immagini fanno il giro del web

di Sara Gentile

La bufera straordinaria di neve che si è abbattuta su New York ha paralizzato il traffico e ha imbiancato la città. Tutto ciò è stato causato da un vortice ciclonico alimentato da aria artica che ha fatto precipitare le temperature in poco tempo, favorendo la spettacolare nevicata. La precipitazione, per intensità la seconda nella storia di New York a novembre, ha colto di sorpresa la metropoli e i suoi venti milioni di abitanti: la Grande Mela, nelle ore di punta di giovedì, è andata in tilt. Centinaia di automobilisti hanno preferito abbandonare i propri veicoli e tornare a casa a piedi, visto che anche la metro – presa d’assalto – ha risentito del caos generale. Problemi nella viabilità, in particolare sul George Washington Bridge che collega Manhattan al nord del New Jersey. Il maltempo di questi giorni negli Stati Uniti ha causato otto vittime.Le immagini hanno subito fatto il giro del web.