È troppo spogliata per una tomba: e il fratello di Hina strappa la foto dalla lapide

di Lara Rastellino

«È troppo spogliata per stare su una tomba», forse anche troppo sorridente: non c’è pace per Hina uccisa perché voleva vivere felicemente secondo dettami e stimoli della società in cui era stata trapiantata e di cui condivideva principi e morale, a dispetto dei rigidi e oscurantisti precetti coranici che le venivano imposti dalla famiglia. Non c’è pace per Hina Saleem, la ventenne di origini pakistane giustiziata dalla famiglia – con la complicità della stessa madre che ha giustificato, prima, approvato poi, l’omicidio della figlia – processata per quel suo “voler vivere all’occidentale”, e condannata a morte per aver provato a farlo: innamorandosi di un ragazzo italiano, vestendosi non alla musulmana, in una parola emancipandosi, per quanto possibile, da regole e obblighi in contrasto con il contesto in cui viveva e a cui si declinava semplicemente, senza malizia, senza ostentazione. oggi per quell’efferato delitto il padre omicida deve scontare 30 anni di carcere, mentre i due cognati della ragazza che l’hanno aiutato ad accoltellarla, 17. Solo 2 anni, infine, per lo zio complice.

Non c’è pace per Hina

Non c’è pace per Hina, neanche dopo la morte avvenuta a seguito di un agguato infingardo e di una brutale aggressione fisica che non le ha dato scampo: il fratello, diventato nel frattempo, dopo l’arresto del padre, capofamiglia, ha deciso di togliere la foto dalla lapide che contrassegna la tomba della giovanissima vittima di un cultura oscurantista che arriva ad imporsi con la violenza, e fino alla sopraffazione letale, su donne e bambine. Non c’è pace per Hina uccisa dal padre insieme ad alcuni parenti perché “troppo occidentale” dopo un processo sommario che l’ha condannata senza possibilità d’appello. Non può riposare in pace, Hina: quella lapide, quella foto che la ritrae sorridente e in canottiera rosa, offende il fratello e l’onorabilità della famiglia di origine pakistana, e così via, con un colpo di cacciavite: e la foto presente sulla lapide viene rimossa, forse sintomo di un desiderio di rimozione dell’esempio di Hina che ha pagato con la sua giovane vita, la ribellione a una cultura dai richiami ancestrali. Non un gesto vandalico, ma la presa di posizione del fratello maggiore di Hina, Suleman, che ha preso le redini della famiglia dopo l’arresto del padre per omicidio nel 2006.

Il fratello strappa la foto dalla lapide