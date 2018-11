È morto Bertolucci: l’ultimo imperatore del cinema. Nume della sinistra?

È morto Bernardo Bertolucci. Il grande maestro del cinema italiano che ha firmato capolavori come Ultimo tango a Parigi si è spento a Roma all’età di 77. Vincitore di 9 Oscar nel 1988 per L’ultimo imperatore, il grande regista, nume ingombrante per una sinistra acerba (e troppo piccola) era malato da tempo. Poeta, regista, produttore, polemista, raffinato e nazionalpopolare Bertolucci ha attraversato e segnato la storia cinema della seconda metà del secolo scorso: dallo sperimentalismo al cinema d’autore, dalla cinefilia alla grandeur, dal provincialismo della sua Emilia all’internazionalismo.

È morto Bernardo Bertolucci

Novecento, Ultimo tango a Parigi, Il té nel deserto, Piccolo Buddha e L’ultimo imperatore, il film da nove Oscar, sono alcuni dei suoi capolavori di fama mondiale. Raffinato e nazionalpopolare, la sua vita è stata un’epope, soprattutto agli esordi artistici. Fondamentale nella sua formazione la vicinanza con Pier Paolo Pasolini. Iscrittosi alla Facoltà di Letteratura moderna alla Sapienza di Roma, abbandona gli studi per dedicarsi al cinema. Il primo lavoro (trovatogli dal produttore Cino Del Duca) è quello di assistente regista dell’autore degli Scritti corsari in Accattone (1961) con Franco Citti e Adriana Asti (che sposerà);i nel 1968, firma con Dario Argento e Sergio Leone il C’era una volta il West (1968). Il suo primo film da regista, La commare secca, è un’idea di Pasolini Non si può vivere senza Rossellini, è il suo mantra in quel periodo.

Ultimo tango a Parigi e Novecento

Ma il fenomeno internazionale Bertolucci, la sua fama esplode con lo scandaloso Ultimo tango a Parigi con uno strepitoso Marlon Brando e una pazzesca Romy Schneider, accresciuta dalla vicenda giudiziaria e la censura che perseguito la pellicola. A incrementare la popolarità del geniale artista arrivò Novecento (1976) con un cast mostruoso (Robert De Niro, Gérard Depardieu, Sandrelli, Sanda, Valli, Burt Lancaster e ltri ancora). Una metafora di mezzo secolo, con cui il regista trasfigura un melodramma familiare italiano favoloso, potente, commovente, audace, a tratti retorico. In piena bufera ’68, puntuale, arriva un film tipicamente sessantottino, Partner. Poi il conformista, fedele ma non troppo al testo di Alberto Moravia. Nel 2003 ritorna al ’68 con The dreamers, i sognatori, la storia di tre ragazzi francesi che intrecciano scoperte erotiche, politica e cinefilia, all’interno del quale il ménage a trois di tre giovani ragazzi nel pieno del ’68 diventa un modo per dichiarare amore eterno al cinema.