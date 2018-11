Diritto d’autore ai tempi della Rete: convegno con Gasparri e Mogol

di Redazione

Si terrà mercoledì 28 novembre alle ore 16.30, presso la sala Capitolare del Senato della Repubblica, l’incontro voluto dalle Fondazioni Italia Protagonista e Magna Carta, dal titolo: La proprietà è un furto? – Come si abolisce il diritto d’autore e si saccheggiano i contenuti al tempo della rete. “È noto il saccheggio di contenuti editoriali, musicali, audiovisivi e di ogni genere che viene compiuto soprattutto attraverso la rete” – hanno spiegato Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello, promotori dell’iniziativa con le loro Fondazioni.

Diritto d’autore: una battaglia internazionale

“La digitalizzazione -ha aggiunto- offre grandi opportunità, ma favorisce anche gravi violazioni. Crescono e dilagano autentici potentati, definiti Over the top, che dominano la scena, accumulano profitti, mettono in ginocchio il mondo editoriale e dell’audiovisivo. Una questione che non riguarda soltanto il nostro Paese, dove è vivo il dibattito politico, ma anche il Parlamento Europeo dove si è condotta una vera e propria battaglia a difesa del copyright”. “Riteniamo quindi necessario attivare -ha proseguito- una campagna che coinvolga diversi mondi: quello dell’editoria, dell’audiovisivo (delle televisioni e non solo), quello della musica e quello del cinema. Per questo ospiteremo tra i relatori i presidenti della Siae Mogol, della Rai Foa, Confalonieri di Mediaset, Rutelli dell’Anica, Riffeser della Fieg e quello di Confindustria digitale Catania, oltre al contributo di rappresentanti del giornalismo, della cultura e dello spettacolo. Un momento di confronto dal quale siamo certi potranno uscire le linee guida da condividere con tutte le realtà che insieme a noi vorranno proseguire questo percorso di difesa della creatività, dell’arte e della letteratura del nostro Paese”.