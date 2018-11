Di Battista e l’elogio del padre fascista: «Mi ha insegnato l’onestà e l’irriverenza»

di Monica Pucci

Un “fascista” particolare, lo definisce Alessandro Di Battista, che parla del padre dalle antiche simpatie destrorse in una intervista su Canale 9, nel corso della trasmissione Accordi & disaccordi, in cui come prima cosa gli chiedono proprio se lo imbarazza – lui, notoriamente vicino alla sinistra – il credo politico di papà Vittorio. «Mio padre provoca: è nel suo carattere, è una persona onesta, io lo stimo tanto perché mi ha insegnato questa irriverenza. Penso sia la persona più liberale, nel senso buono del termine, che io conosca: un fascista, come si definisce lui, che vuole che la Chiesa paghi l’Imu, un fascista d’accordissimo con le unioni civili, anti-imperialista, molto più amante del Che che di Berlusconi o Bolsonaro. Un personaggio molto particolare». Ma a cui, a quanto pare, non riconosce solo l’onestà ma anche un tratto politico tutt’altro che disprezzabile. Certamente meno di quello che scarica su Salvini, che Dibba invita a essere leale “altrimenti si torna a votare”. Anche sui migranti, torna sulle posizioni originarie dei Cinquestelle: «Le persone non si fermano con i muri e i porti chiusi». Poi, per il futuro, prevede un M5S anche fuori dal Palazzo: «Il Movimento 5 stelle non deve mantenere il potere per sempre e io ne sono la dimostrazione vivente: a quest’ora sarei ministro, ma stiamo facendo un sacco di cose si stanno mantenendo e 9 su 10 sono iniziative del M5s…».