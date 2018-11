Decreto sicurezza, è già allarme: i tecnici del Senato attaccano a colpi di cavilli

di Mariano Folgori

Decreto sicurezza, è già allarme. L’Ufficio di bilancio del Senato va nuovamente all’attacco del governo. Secondo i tecnici del senato il provvedimento non rispetterebbe “tutte le disposizioni vigenti in termini di copertura e di legislazione corrente di bilancio”. I funzionari evidenziano l’assenza di un allegato contenente la stima dell’impatto del decreto sulla manovra: “Non è al momento corredato dall’allegato che evidenzia gli effetti sia in termini di competenza, che in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica”. Di fatto i tecnici dell’Ufficio Bilancio si concentrano anche sulle coperture previste per svariate decine di milioni di euro che con stanziamenti che arrivano da Fondi speciali del ministero dell’Interno e del ministero dell’Economia. Poi arriva anche una sorta di elenco di “obblighi” a cui si deve attenere il decreto: “Andrebbe confermata l’esistenza delle relative risorse per ciascuna annualità in gestione libera da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento”. I tecnici dunque richiedono dati nel dettaglio e non voci di spesa generiche. L’Upb richiede anche alcune “rassicurazione” sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive “visto che parte delle risorse vengono distratte da Fondo”. Insomma a quanto pare tra l’esecutivo e l’Upb si è appena aperto un nuovo terreno di battaglia.