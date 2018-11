De Luca perde la pazienza e dice una parolaccia a una signora (video)

di Davide Ventola

Durante il suo intervento a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, il presidente della Regione Campania Vicenzo De Luca, si è lasciato andare ad una volgare esternazione rivolta ad una signora seduta in platea. Il video è stato rilanciato dall’assessore comunale allo Sport Ciro Borriello. «Sono 23 anni che faccio politica – scrive Borriello – e nessun leader di partito mi ha mai abituato a questo tipo linguaggio. Non voglio tirare in ballo Berlinguer o Moro, ma neppure l’epoca craxiana ci consegnava politici con tale linguaggio. In platea, in molti ridacchiavano. Mi dispiace, non è questo il modo per far sentire la voce, terminologia imbarazzante. La bravura si dimostra con i fatti. Ma forse quello era Crozza, non era De Luca».