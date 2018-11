Ddl sicurezza, FdI: «Lo sosteniamo, ma è ancora insoddisfacente»

di Sara Gentile

«Sosteniamo il decreto sicurezza, perché lo valutiamo migliore di ciò che c’era prima, un primo passo verso la tutela dei cittadini ma questo decreto era uno dei punti cardini del programma di centrodestra e di Fratelli d’Italia e per questa ragione non possiamo che confermare un giudizio di insufficienza, di incompletezza». Lo ha dichiarato la vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, intervenendo in Aula sul dl sicurezza. «Da parte del governo si è agito poco e male. Non c’è una chiara inversione di tendenza rispetto al passato, non è ciò che volevamo, ma è solo una cura palliativa che risponde più al pagamento di una promessa elettorale che a una reale soluzione alle necessità degli italiani. Sappiamo tutti quanto sia difficile questo momento per il governo e siamo disposti a dare delle attenuanti – conclude la parlamentare di Fratelli d’Italia – ma non sopportiamo i toni trionfalistici, le esultanze da stadio nelle aule parlamentari come sui balconi dei palazzi istituzionali. Nessuno pensi dunque, di essere virtuoso nell’approvare a colpi di maggioranza dei provvedimenti che comunque risulteranno insoddisfacenti».