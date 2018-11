Crozza non basta, Toninelli ormai si prende in giro solo. E si fa il selfie con la mela

di Redazione

Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al centro di sfottò di tutti i tipi sulla rete, anche dopo l’ultimo scivolone del pugnetto chiuso mostrato in aula dopo l’apporvazione del decreto su Genova, decide di fare la parodia di se stesso. Su Instagram pubblica la foto in cui addenta una mela mentre ha al suo fianco Davide Casaleggio. “Caro Crozza, la mela Davide me l’ha regalata davvero! Ma era buonissima”. Il riferimento è allo sketch in cui il comico interpreta Toninelli che riceve il frutto “avvelenato” dalla Casaleggio Associati, ed esulta – stile pugno alzato in aula – e dopo averlo assaggiato comincia a sentirsi male.

Oggi Toninelli è in Sicilia, dove ha promesso investimenti sulle infrastrutture arrivando nel cantiere sotto il viadotto Himera, lungo l’autostrada Palermo-Catania, dove alcuni anni fa ha ceduto un pilone. «Io oggi sono qui per fare un sopralluogo e ispezionare i tanti cantieri che sono in corso. Voglio vedere lo stato di avanzamento», ha detto Toninelli, accompagnato dal leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri e da alcuni deputati come Adriano Varrica. «Sono qui per

dare una accelerata ai lavori, voglio far sì che si trovino le soluzioni per sbloccare i lavori ancora bloccati – dice – I siciliani meritano di spostarsi molto più velocemente, quindi migliore mobilità». E sulle liti in atto nel governo? «Di Maio e Salvini si incontreranno e ne parleranno. Ogni volta che ci siamo incontrati, e che si sono incontrati, abbiamo subito trovato la soluzione». E alla domanda se è a rischio il governo gialloverde, proprio sui rifiuti, Toninelli sorride e replica: «No, no, no».

Il video dell’imitazione di Crozza