Crociata di Calenda contro i videogames: “Rovinano i figli”. E sui Social piovono gli sfottò

di Penelope Corrado

Una vera e propria tempesta di tweet contrai è piombata sul profilo di Carlo Calenda, dopo la sua presa di posizione sedegnata contro i giocatori di video games, che vedono le loro menti ottuse dalle playstation. «Fondamentale prendersi cura di ogni ragazzo: avvio alla lettura, lingue, sport, gioco. Salvarli dai giochi elettronici e dalla solitudine culturale e esistenziale. Così si rifondano le democrazie», aveva twittato l’ex ministro dello Sviluppo.

Da quel momento in poi, per tutto il giorno, la time line di Calenda è stata invasa da commenti, critiche, esortazioni e anche qualche complimento. Con una partecipazione forse mai registrata sulle pagine social dell’esponente del Pd, che in serata ha tirato le somme così: “Posso dire che una simile ‘passione’ non l’ho riscontrata su alcun argomento politico o sociale. Ripeto fa molto riflettere”.

Ironie della Rete sulla crociata di Carlo Calenda

A Calenda gli utenti hanno detto un po’ di tutto. Come il celebre blogger Insopportabile: “Salvarli dai giochi elettronici è un po’ forte e antiquato, come concetto”. L’ex ministro ha risposto a tutti, con decisione: “Sarà forte ma io considero i giochi elettronici una delle cause dell’incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano”.

Tra i veri commenti, qualche garbata critica: “Signor Calenda io la stimo. Ma lei evidentemente sui giochi elettronici è rimasto un po’ indietro”, si legge. E anche post dai toni più decisi: “Ognuno a casa sua fa quello che gli pare ma ignorare una roba del genere, in una posizione del genere, è lo specchio di questo Paese sfasciato. Imbarazzante”, scrive un altro utente.

Calenda ha risposto (quasi) a tutti senza fare passi indietro. E qualcuno fa notare che la sua posizione è antica. Al Corriere della Sera aveva già detto, a proposito dell’educazione dei figli: «I videogiochi sono droga, atrofizzano il cervello. Al momento niente smartphone. Prima che con la tecnologia devono avere a che fare con la cultura».