«Come giornalista sono più puttana o pennivendola»? L’Annunziata arpiona Bonfede e 5 Stelle (Video)

di Prisca Righetti

Ultimamente i rapporti tra Cinque Stelle e stampa non sono proprio ottimali, anzi… E così, Lucia Annunziata non si è lasciata sfuggire l’occasione di provocare intervistando l’ospite istituzionale di turno…

La provocazione dell’Annunziata a Bonafede

L’irriverente domanda – che apre uno sconfinato file sui controversi rapporti tra M5S e giornalisti non gira intorno alla questione: diretta e sintetica più che mai, scevra da arzigogoli lessicali o da digressioni diplomatiche, va dritta al cuore della questione e allo stomaco dell’interlocutore dell’intervistatrice, normalmente pungente ma mai così provocatoria come ieri nel corso della sua Mezz’ora in più, quando ospite dello scarno studio tv c’era il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: «Mi scusi ministro – si lancia l’Annunziata – io come giornalista sarei definita da lei più pennivendola, o più una puttana?»… E l’amo lanciato nel mare delle improvvide sentenze pentastellate arpiona l’intervistato, non senza strappargli prima un sorriso tra l’imbarazzato e la reazione di circostanza…

«Pennivendola o puttana»? «Non avrei usato quelle parole»…

«Non avrei usato quelle parole», risponde d’istinto Bonafede, ma «ciascuno ha il suo stile e non commento post di colleghi che esprimono il proprio pensiero», prosegue poi; e quando ormai si è ripreso dall’effetto sorpresa conclude pure: «Non mi scandalizzano quei termini, mi scandalizzano di più i due anni di massacro e fango sulla Raggi», aggiunge chiosando il ministro in riferimento alle dichiarazioni sulla stampa del M5S, dopo l’assoluzione del sindaco di Roma. Il resto è la cronaca, decisamente più incolore, di un’intervista che, dall’annuncio di una «legge sul conflitto di interessi» a quello della «riforma del processo civile», prova a ripristinare il solito clima di sommesso confronto demagogico…