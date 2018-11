Clandestini, diminuiscono le morti in mare: ora niente più propaganda…

di Antonio Pannullo

Il governo gialloverde ha fatto diminuire le morti in mare. Sono i numeri che lo dimostrano, e non la propaganda politica. Il grande cavallo di battaglia di sinistra, chiesa, ong e affaristi vari, era appunto l’ecatombe presunta che si verificava in mare, peraltro mentre i clandestini cercavano di raggiungere illegalmente l’Italia. Ora quest’arma non ce l’hanno più. Nella porzione di Mar Mediterraneo di competenza italiana i cadaveri di clandestini recuperati sonostati infatti 212 nel 2017 e 23 nel 2018. Lo riferiscono fonti del Viminale. I dispersi da gennaio a novembre 2017 (almeno secondo i dati Unhcr) risultano 3.111, di cui 2.872 nel Mediterraneo centrale. Nello stesso periodo del 2018 la stima è di 1.987 di cui 1.252 nel Mediterraneo centrale. In questo caso non è stato considerato il gruppo che risulta essere disperso dopo aver tentato di raggiungere la Sardegna dall’Algeria: alcuni testimoni parlano di almeno otto persone a bordo, oltre ai due corpi recuperati in mare. Le fonti di Viminale invitano però a fare attenzione: i dati dei dispersi non sono completamente verificabili, in quanto si tratta di stime basate anche su informazioni raccolte da operatori, testimoni e volontari e che possono presentare margini di errore o imprecisioni di varia natura. Sappiamo chele organizzazioni “caritatevoli”, che dispongono però di navi, droni e apparecchiature milionarie, spesso danno dei numeri al lotto, pur di conseguire i loro obiettivi. Intanto il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna a parlare di immigrazione in Europa, e rischia di aprirsi un altro fronte: non solo Francia e non solo Claviere. Un’inchiesta giornalistica di SkyTg24 solleva il caso degli immigrati trasferiti in Italia anche dalla Svizzera. ”Approfondiremo la vicenda. Nessuno può permettersi di trattare il nostro Paese come il campo profughi dell’Europa: abbiamo rialzato la testa e non intendiamo abbassarla”, dice il ministro dell’Interno italiano.