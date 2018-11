Casalino, un video lo massacra: «Vecchi e ragazzi Down mi fanno schifo»

di Mia Fenice

Rocco Casalino è al centro di nuove polemiche. Dagospia ha scovato e pubblicato un video di ArcadeTv7 nel quale si vede il portavoce del premier Conte, seduto su una cattedra in una classe piena di studenti. Nel video sostiene che i ragazzi Down gli danno “fastidio”. «Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi Down…mi danno fastidio. Non ho nessuna voglia di relazionarmi a loro, nessuna voglia di aiutarli, poveretti che gli è capitata sta cosa ma non voglio occuparmene…», afferma Casalino. Qualcuno in classe gli contesta l’uso del termine “schifo” per descrivere il suo rapporto con anziani e ragazzi con la sindrome di Down, ma Casalino non arretra di un passo: «È come se fa schifo il ragno… io provo fastidio… è imbarazzo, non so come spiegarlo, non voglio perderci tempo… non mi va di stare con i vecchietti, non voglio stare dietro ai bambini, non voglio fare bambini, non mi va di stare dietro a uno che è down, che non capisce niente…».

Il video è stato pubblicato due giorni fa su Youtube e al momento è ignota la data e il luogo in cui Casalino ha pronunciato queste parole.