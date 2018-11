Cartella record per Facebook: all’Agenzia delle Entrate 100 milioni di euro

di Redazione

L’Agenzia delle Entrate e Facebook siglano l’accertamento con adesione per chiudere la controversia relativa alle indagini fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, relative al periodo tra il 2010 e il 2016. E’ quanto si legge in una nota. Il percorso di definizione tra Agenzia delle Entrate e Facebook si è basato su una parziale riconfigurazione delle contestazioni iniziali, senza alcuna riduzione degli importi contestati, e darà luogo ad un pagamento di oltre 100 milioni di euro complessivamente riferibili a Facebook Italy Srl.

L’accordo con Facebook segue quello con altri colossi

Quello sottoscritto oggi con l’Agenzia delle Entrate è il primo accordo del genere della società a livello europeo. D’altra parte il fisco italiano ha già messo a segno importanti risultati con i colossi del web. Nelle casse dell’erario sono già arrivati oltre 700 milioni dagli accordi sottoscritti con Google, Amazon e Apple. Considerando anche l’accordo con Facebook l’incasso complessivo ammonta a oltre 824 mln. Ecco nel dettaglio gi accordi sottoscritti in precedenza ai quali si aggiunge quello odierno con Facebook. Google: Nel 2017 l’Agenzia delle Entrate e Google hanno siglato un accertamento con adesione per gli anni di imposta compresi tra i il 2009 e il 2013. In base all’adesione, Google ha accettato di pagare oltre 306 milioni di euro, comprensivi anche degli importi riferibili al biennio 2014 e 2015 e a un vecchio contenzioso relativo al periodo 2002-2006. Gli importi sono complessivamente riferibili sia a Google Italy che a Google Ireland.

Facebook ha ricavato in tre mesi 10 miliardi di euro

Cento milioni di euro sono noccioline se confrontate con i ricavi pubblicitari di Facebook che, solo nel primo trimestre del 2018, hanno superato gli 11,8 miliardi di dollari, in crescita del 50%. Il 91% del giro d’affari pubblicitario del social viene raccolto ormai sul mobile contro l’85% dei primi tre mesi del 2017. Facebook ha chiuso dunque il primo trimestre dell’anno con ricavi a quota 11,97 miliardi di dollari, in aumento del 49% rispetto allo stesso periodo del 2016, battendo ancora una volta, come accade puntualmente ad ogni bilancio, le attese degli analisti che stimavano un giro d’affari di intorno agli 11 miliardi.