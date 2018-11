“Cara Norma, sorridi. Ce l’abbiamo fatta!”. La speciale dedica del regista di Rosso Istria

di Redazione

“Cara Norma, il nostro viaggio insieme è giunto alla fine. Oggi finalmente la tua storia arriva nei cinema di tutta Italia, ognuno potrà conoscere la tua storia e quella di tanti Italiani uccisi. E’ stato un viaggio duro, faticoso e maledettamente difficile…ore…giorni…mesi…anni. Ora questo tuo bel sorriso che mi ha accompagnato durante il lungo percorso ha finalmente motivo di esistere. Sorridi Norma! Sorridi! C’è l’abbiamo fatta!“. Così il regista italo-argentino Maximiliano Hernando Bruno sul suo profilo Facebook ha voluto fare una dedica speciale alla giovane Norma Cossetto, la cui tragica vicenda è al centro del film Red Land-Rosso Istria da oggi in programmazione in numerosi cinema italiani. Tra i numerosi commenti al post anche quello di Micaela Buoso, che testimonia quanto sia ancora ignorata la tragedia delle foibe: “Ho fatto la comparsa nel film con la mia bambina … nulla sapevo di tutta questa vicenda …foibe una parola lontana … a scuola studi storia per tanti anni … ma questa storia mai ha toccato un libro della pubblica istruzione … auguro il massimo successo al film che significherebbe che la nostra percezione sta cambiando”.

Norma Cossetto (nel film interpretata da Selene Gandini) apparteneva a una nota famiglia di possidenti fascisti: il padre Giuseppe Cossetto era un dirigente locale del Partito Nazionale Fascista ricoprendo a lungo l’incarico di segretario politico del Fascio locale e di commissario governativo delle Casse Rurali. Inoltre fu anche podestà di Visinada. Il 25 settembre 1943, diciassette giorni dopo la capitolazione dell’Italia e il disfacimento dell’esercito, un gruppo di partigiani titini, appoggiati dai partigiani comunisti italiani approfittando dello sbandamento genera­le, irruppe in casa Cossetto, razziando ogni cosa. Il 26 settembre 1943 un partigiano di nome Giorgio si recò a casa dei Cossetto convocando Norma al Comando partigiano nell’ex caserma dei Carabinieri di Visignano. Il comando partigiano era composto da partigiani comunisti sia italiani sia slavi. Qui dopo essere stata interrogata, le fu poi richiesto di entrare nel movimento partigiano, proposta che Norma rifiutò. A quel punto Norma fu rilasciata. Il giorno dopo fu arrestata e nella notte tra il primo e il 4 ottobre, legata a un tavolo, fu seviziata e stuprata da un gruppo di 17 partigiani. Quindi fu gettata viva, legata ad una fila di altri 26 prigionieri, nella foiba di Villa Surani. L’8 febbraio 2005 l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha insignito Norma Cossetto della Medaglia d’oro al merito civile.

Selene Gandini ha visitato i luoghi in cui la ragazza è cresciuta e ha incontrato la sua famiglia: “Sono felice e orgogliosa di averle ridato vita sul grande schermo – sorride – In qualche modo mi sembra di averle restituito giustizia: Selene è un po’ l’Anna Frank istriana ma sinora in pochi conoscevano la storia sua e di tante altre persone uccise, al di là di ogni fede politica, solo perché erano italiane. Girare le scene dello stupro e delle foibe è stato molto pesante emotivamente per tutta la troupe, ci siamo dovuti fermare ma credo che alla fine il film parli da sé, senza inutili sensazionalismi”.