Cambia il Padre Nostro: la Cei approva la modifica chiesta da Bergoglio

di Sveva Ferri

Alla fine diventerà «non abbandonarci alla tentazione». Cambierà così la formula del Padre Nostro «non indurci in tentazione», intorno alla quale più o meno un anno fa Papa Francesco sollecitò un processo di riforma, ritenendola una traduzione inadeguata dal punto di vista teologico. «Nella preghiera del Padre Nostro, Dio che ci induce in tentazione non è una buona traduzione. Anche i francesi hanno cambiato il testo con una traduzione che dice “non mi lasci cadere nella tentazione”: sono io a cadere, non è Lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto, un padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito. Quello che ti induce in tentazione è Satana, quello è l’ufficio di Satana», spiegò allora Bergoglio, avviando un dibattito teologico e suscitando qualche perplessità tra i fedeli.

La nuova versione della preghiera è stata approvata dall’Assemblea generale della Cei, nel corso della quale è stata decisa anche la modifica dell’inizio del Gloria («pace in terra agli uomini, amati dal Signore») ed è stata approvata anche l’intera traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano. Si tratta della conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. Ora il testo della nuova edizione sarà sottoposto alla Santa Sede. Il segretario generale delle Cei, mons. Stefano Russo, nel corso della conferenza stampa in cui si sono tirate le somme sui lavori dell’Assemblea generale, ha ipotizzato che l’uscita in stampa del nuovo Messale Romano potrà esserci il prossimo anno. «Sarà anche più agile la preghiera nelle comunità», ha detto il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti.