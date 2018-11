Calci in testa ai bimbi dell’asilo: maestro-orco inchiodato dalle telecamere

di Gabriele Alberti

Ancora un orrore. Un maestro di scuola dell’infanzia del Milanese è stato messo agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti dei bambini. Ben 42 gli episodi violenti che i carabinieri di Pero, il comune a Nord del capoluogo, hanno documentato in un mese di indagine. (Per vedere il video, cliccare qui). Le piccole vittime avevano tra i due e i cinque anni. La misura nei confronti dell’uomo, un italiano, è stata convalidata dal gip di Milano. Gli episodi violenti sono stati registrati dalle telecamere nascoste installate dai carabinieri che in mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del maestro- orco su richiesta della Procura del capoluogo lombardo.

Bimbi scaraventati a terra

Dalle immagini delle telecamere nascoste piazzate nelle aule è possibile vedere chiaramente gli atteggiamenti dell’insegnante: i bambini venivano scaraventati a terra, o sgridati violentemente e tirati per le orecchie. Alcune immagini ritraggono il maestro tirarli giù dai loro lettini prendendoli di peso, mentre in un altro ‘frame’ ancora si vedono chiaramente i bimbi seduti a terra in cerchio e l’uomo dare calci alla testa a uno dei piccoli.