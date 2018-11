Bruxelles, torna la paura: grida «Allah Akbar» e accoltella un agente alla gola

di Redazione

Un poliziotto è stato accoltellato alla gola stamattina a Bruxelles, davanti ad un commissariato. L’agente, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato aggredito da un 34enne pregiudicato che, secondo testimoni, avrebbe urlato “Allah Akbar”. L’aggressore nel 2014 era stato condannato per tentato omicidio in carcere. Mai, però, è stato arrestato per reati connessi al terrorismo. L’agente, Philippe Close, è stato accoltellato alle 5.30 di oggi, mentre rientrava dopo il turno notturno. L’aggressore è stato bloccato da altri due agenti.