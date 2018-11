Boschi contro Salvini il maschilista: “Vuole le donne in cucina” (video)

di Redazione

“E’ sicuramente una regressione nel confronto politico verso le donne. Ci sono autorevoli esponenti della maggioranza, a cominciare dal ministro Salvini, che spesso attaccano l’avversario politico, quando e’ una donna, sul piano personale. Nel dibattito politico è capitato a me o ad altre colleghe di essere attaccate proprio in quanto donne, e non perchè magari potevano avere idee diverse o fare scelte differenti”. Maria Elena Boschi, deputata Pd e già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel doverno Gentiloni, in un video dell’agenzia Dire se la prende con il vicepremier e leader leghista, a proposito della concezione delle donne che trapela dalle posizioni del governo Conte. “Lo abbiamo visto anche recentemente con l’attacco del sottosegretario Bitonci a Lara Comi, invitata a tornare in cucina anzichè occuparsi di politica”, sottolinea Boschi che denuncia una regressione “anche nei modelli che si propongono”.

