Bongiorno contro lo stop alla prescrizione: “È una bomba atomica”

di Davide Ventola

«Bloccare la prescrizione dopo il primo grado è come mettere una bomba atomica nel processo penale. Non posso accettarlo». Così il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, nel corso dell’Intervista di Maria Latella su SkyTg24, replicando a quanto annunciato dal Guardasigilli Alfredo Bonafede. «Credo che si possa trovare l’accordo. Ciò che è dentro al contratto va attuato. Ma questo è un emendamento, è una novità dell’ultima ora e sono molto preoccupata, perché bloccherebbe il sistema. Non ci sarebbero più Appello e Cassazione. Mi sono battuta anche al tempo del Governo Berlusconi, non ho un’ideologia, così come non mi andava bene quella breve, così non mi va bene di cancellare la prescrizione, che ha una sua etica, perché lo Stato dice a un imputato, io ti processo, ma entro 7 anni, perché non possiamo tenere un imputato ostaggio per sempre, anche se colpevole». Sulla questione, ha aggiunto, «si troverà un accordo, ciò che è dentro al contratto va attuato».

Ma Di Maio insiste: “Il blocco della prescrizione è nell’accordo”

Sul tema della prescrizione e sull’accordo di governo è intervenuto Luigi Di Maio in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera: «Esiste un contratto. E va rispettato da entrambe le parti», sottolinea il vicepremier, a proposito dei contrasti con la Lega sul tema del reddito di cittadinanza. In merito ai malumori interni al Movimento 5 Stelle sul dl sicurezza, il vicepremier ha aggiunto: «Non sono situazioni nuove. Ci sono persone che pensano di detenere la verità, ma noi abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti. Penso alle prese di posizione della Lega sulla prescrizione o alle norme sulla trasparenza delle fondazioni legate ai partiti. Non so quali siano i loro problemi, io posso dire che da noi il 94% dei militanti ha votato a favore del contratto sulla piattaforma Rousseau ma c’è anche un 6% che non l’ha votato e che si riflette sul gruppo parlamentare». «Io spero nel buon senso dei parlamentari di entrambe le parti», dice poi sulla possibilità che alcuni senatori possano votare contro il provvedimento o uscire dall’Aula.