La Boldrini si attacca pure a Babbo Natale per polemizzare con Salvini

di Adriana De Conto

Poteva mancare Laura Boldrini a commentare e gioire della letterina della Ue che boccia la manovra economica dell’Italia? Risposta scontata. No non poteva mancare la voce dell’ex presidente della Camera che, nonostante il suo partito non esista più, non pensa ai suoi guai e a dove cercare una nuova casa politica, ma ritiene ancora di avere sia un pulpito che un uditorio al quale riferire il suo verbo. Già era stata sgradevole quando ha difeso a spada tratta la nave l’Aquarius della Ong Msn, finita sotto inchiesta per i rischi sanitari gravissimi che ha provocato nei porti italiani con la scusa dei migranti. Ora l’assist della Ue non può non farle gola e piomba sulla sua preda prediletta. Ancora una volta, con il ditino levato, apre sui social l’ennesimo duello rusticano contro Salvini. Nella mattinata la Boldrini è tornata all’attacco del ministro dell’Interno e vicepremier, rimproverandolo per la sua risposta alla Ue circa la bocciatura da parte della manovra finanziaria varata dal governo Lega-Movimento 5 Stelle. Non le sono piaciuti i toni e i modi.

La sua ossessione – vien ormai da credere- non è tanto il tenore della manovra, le coperture e altri giudizi tecnici, che si si è sempre ben guardata dal dare. La sua ossessione ha i connotati di una persona sola: Salvini. Ecco, dunque, cosa ha scritto la deputata di Liberi e Uguali su Twitter: «Prima espone alla gogna mediatica tre studentesse. Poi #Ue boccia #manovra e lui aspetta lettere da #BabboNatale che, di solito, non le manda ma le riceve. E in risposta a procedura di infrazione contro l’Italia che fa? Pubblica foto di #gattini. Ditemi voi #SeQuestoÈUnMinistro». Una critica che oscilla tra Babbo Natale e i gattini.Veramente osservazioni di alto profilo. Sì, la Boldrini è arrivata alla frutta…