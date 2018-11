Boldrini all’attacco di Salvini: a San Lorenzo ha fatto solo un po’ di cinema…

di Redazione

Laura Boldrini all’attacco di Matteo Salvini sul tema migranti, che tiene sempre banco in tv e fuori. Ospite della trasmissione Stasera Italia condotta da Barbara Palombelli, l’ex presidente della Camera e esponente di Leu ha accusato Salvini di vendere fumo agli italiani sull’immigrazione perché i migranti irregolari senza documenti non si possono mandare via in quanto non si conosce nemmeno il loro paese d’origine. Laura Boldrini ha poi continuato dicendo che il ministro degli Interni fa solo “spot”, come quando “ è andato a San Lorenzo dopo l’episodio di Desirée a fare un po’ di cinema. Cosa è successo dopo? Non bisognerebbe agire per far vivere gli italiani in sicurezza?” . Ha quindi osservato che l’hashtag #risorseboldriniane con cui vengono indicati i migranti è un’offesa al suo nome. Non è la prima volta che l’esponente di Leu si risente per questo uso del suo cognome associato ai crimini degli immigrati: di recente ha infatti annunciato una denuncia contro Libero perché a suo avviso il giornale l’aveva dipinta come “mandante” dell’omicidio di Desirée Mariottini a San Lorenzo.

