Black Friday in arrivo: da Amazon a Mediaworld la valanga di sconti

di Liliana Giobbi

Black Friday, cresce l’attesa. Occhi – e portafoglio – puntati a venerdì 23 novembre, quando (come di consueto negli Usa e da diversi anni ormai anche in Italia) dal giorno successivo al Thanksgiving Day a stelle e strisce i negozi e le attività commerciali iniziano ad offrire sconti eccezionali, dando ufficialmente il via agli acquisti per i regali di Natale. Un appuntamento che si ripresenta ogni quarto venerdì di novembre, diventando sempre più popolare anche da noi. Appassionati di shopping attendono quindi il giorno successivo al Ringraziamento made in Usa per acquistare articoli e prodotti a prezzi molto più bassi rispetto al resto dell’anno. Elettronica, abbigliamento e moda online, grandi catene, giocattoli: la febbre dell’acquisto sta per salire.

AMAZON – Il gigante dell’e-commerce dà il via alla stagione natalizia con offerte da lunedì 19 e fino a venerdì 23 per proseguire nel weekend fino a lunedì 26, giorno del Cyber Monday. Tantissime le categorie con sconti tra il 15% e il 40% e, durante la settimana, ci saranno anche offerte lampo e offerte del giorno sui prodotti più popolari.

MEDIAWORLD – Anche la catena dell’Hi-Tech MediaWorld lancia una serie di sconti su moltissimi prodotti di tecnologia come smartphone, tablet e tv (acquistabili online e in negozio). Altra protagonista del Black Friday sarà anche GROUPON.

UNIEURO – Inoltre, sconti e promozioni lanciate anche da Unieuro per tutti gli amanti dell’elettronica: da chi sta aspettando di portarsi a casa uno smartphone di ultima generazione a chi vuole mandare in pensione qualche elettrodomestico ormai datato.

NON SOLO ONLINE – Naturalmente anche negozi e boutique di ogni genere, in tutta Italia, si stanno preparando al loro Black Friday, restando in attesa dell’assalto degli amanti dello shopping per quello che si può considerare il primo weekend (pre)natalizio tra regali, sconti e pacchi da incartare.

COME NASCE – Questa tradizione va avanti negli Usa dagli anni ’60. Secondo alcune teorie, l’espressione farebbe riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che – in questo periodo – passavano dal colore rosso (le perdite) al nero (i guadagni). Per estensione, il “venerdì nero” sta quindi a indicare una giornata particolarmente positiva per le attività commerciali.