Berlusconi lavora a un nuovo governo: ecco dove cerca “responsabili”

di Carmine Crocco

Mentre crescono le tensioni nella maggioranza, Silvio Berlusconi è in “campagna acquisti” Il Cav è convinto che questo sia il momento per battere il ferro finchè è caldo. Secondo i soliti bene informati il leader di FI starebbe lavorando a un piano segreto per raccogliere forze capaci di provocare un clamoroso cambio di governo. Se Salvini e Di Maio continuano a litigare, va ripetendo in queste ore l’ex premer, «le condizioni politiche per una nuova maggioranza di centrodestra con i voti dei “responsabili” ci sono, eccome». Basta monitorare con attenzione i Cinque Stelle, dove si annidano i maldipancia più forti, come dimostrato plasticamente dall’agguato di due giorni fa ai danni del governo giallo verde sull’emendamento per il peculato durante l’esame del ddl anticorruzione.

Il Cav , di fatto, lancia ancora una volta un messaggio al suo alleato Salvini, che – a suo giudizio- rischia di diventare complice di un esecutivo dannoso per il Paese e i suoi conti. Berlusconi vuole spingere il Carroccio a chiudere presto la sua esperienza con i Cinque Stelle. Il Cav avrebbe chiesto ai suoi di drizzare le antenne e seguire i malumori che serpeggiano in casa M5S e non solo. Anche il Pd, secondo il presidente di FI, potrebbe essere utile alla causa, in caso di implosione della coppia Matteo-Luigi. «Secondo me tra quelli più responsabili del Pd potrebbe arrivare un soccorso, anche se i fatti, più volte ci hanno dimostrato che di Renzi non ci si può fidare, sarebbe stato il ragionamento del presidente di FI».