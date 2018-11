Baobab, Meloni plaude allo sgombero. Il Pd fa la lagna: e le camicie nere di CasaPound? (video)

di Redazione

“Bene l’intervento di oggi al centro Baobab, già sgomberato diverse volte. Auspichiamo che questa sia l’ultima. Ora il sindaco Raggi sgomberi anche gli stabili occupati da immigrati e divenuti luogo di degrado, spaccio e criminalità. Tolleranza zero contro le zone franche”. Questo il plauso di Giorgia Meloni per lo sgombero del campo abusivo di migranti alla stazione Tiburtina. Un’azione cui gli attivisti di Baobab hanno replicato in tono di sfida: “Già ci hanno sgomberato 22 volte. Ricominceremo”.

In difesa del centro Baobab è scesa in campo compattamente tutta la sinistra capitolina, con il Pd in prima fila. E’ stato il presidente della Regione Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria Pd, a “dettare” la linea: “Ora ci aspettiamo la stessa fermezza verso CasaPound”. Dice subito dopo la deputata dem Patrizia Prestipino: “Agire su una realtà di accoglienza importante come il Baobab, con modalità del genere, che io assocerei più al concetto di ferocia che non a quello di determinazione, è inaccettabile oltre che dal sapore di un mero spot elettorale”. Gli fa eco un altro dem, Gianni Cuperlo: “A Roma Salvini con tanto di ruspa sgombera Baobab senza che comune o governo abbiano attrezzato una alternativa per donne, uomini e minori. Sicurezza equivale a umanità. Il resto è propaganda, la peggiore perché fatta sulla pelle di chi non può difendersi”. E il senatore del Pd Bruno Astorre accusa: “Salvini asfalta la sindaca Raggi che aveva garantito progetti di inclusione e politiche dell’accoglienza positive, usa il pugno duro contro Baobab, ma non osa farlo nei confronti di Casapound. La ‘legalità di regime’ mai contro chi ha la camicia nera…”.