“Avec vous. E a Macron auguro buon ittero”: anche Brigitte Bardot indossa il gilet giallo

di Ginevra Sorrentino

Brigitte Bardot, la divina. Brigitte Bardot, l’implacabile. E, sicuramente, la donna, l’artista, l’animalista, l’attivista, che non ha paura di dire come la pensa: anche se esprimerlo significa offendere l’inquilino numero uno dell’Eliseo. Anche se per dimostrarlo deve indossare il fatidico gilet giallo che svilirebbe fascino e femminilità a chiunque: tranne che a lei, bellezza incarnata da sempre e l’unica oltralpe, in questi giorni, riuscita a vestire con credibilità e forza comunicativa la contestazione di Parigi, arrivando addirittura a impreziosirne vis contestataria e rivendicazioni. Insomma, l’unica capace di indossare con charme e credibilità la protesta e il suo outfit simbolico. E così, in una foto postata sul profilo Instagram e su Twitter dell’attrice, la mitica BB indossa il gilet giallo e correda l’immagine con l’inequivocabile didascalia che recita: «Avec vous». Quindi, non ancora doma, augura al presidente Emmanuel Macron, “Buon ittero”…

Brigitte Bardot sta con i gilet gialli

Insomma, la Bardot sta con i gilet gialli: e nel rimarcarlo non esita a ironizzare sul presidente d’oltralpe, vittima di una continua e costante emorragia di consensi. Certo, obiettano da più parti, non è un mistero che l’intramontabile BB ormai da tempo si attesti pubblicamente su posizioni decisamente conservatrici, rivendicando condivisioni e appartenenza alla schiera dei militanti di destra che in Francia continua a digerire poco e male la figura di Macron. E di sicuro l’attrice – negli anni data sempre più vicina alle posizioni del Front National di Marine Le Pen – non stupisce più nessuno quando, difendendo l’operato della leader frontista e sostenendo la sua causa, arriva a schierarsi apertamente contro le politiche di Macron, uomo delle elites sempre più sordo alle esigenze dello zoccolo duro del Paese e lontano dalla pancia del suo elettorato. Ma, colpisce sempre come la prima volta, e come poche altre cose, vedere una dea della settima arte come BB scendere plasticamente in campo: indossare il fatidico gilet giallo, farsi largo sulla piazza social e mettere faccia, nome e notorietà, a favore delle proteste nate contro l’aumento della benzina e l’abbassamento dei limiti di velocità. Due facce di una stessa medaglia: quella del malcontento radicato e quasi insopprimibile di una moltitudine di francesi per il loro presidente. Per questo tempo addietro – come ricorda, tra gli altri, oggi anche il Giornale – BB sosteneva che «Marine Le Pen fa parte di una squadra di primo piano nelle presidenziali, che difende gli animali e ha il coraggio di ridare al nostro Paese, la Francia, il posto che deve occupare nel mondo». Un posto che, evidentemente, Emmanuel Macron non riesce a dare o, quantomeno, a difendere. Per questo, oggi più che mai, Brigitte Bardot spopola sui social e, da Twitter a Instagram, irrompe sulla scena virtuale armata di tutto il suo fascino e del suo innegabile potere mediatico: indossando il gilet giallo e sferrando l’arma dell’ironia seducente quando, con sguardo intenso e parole di fuoco, augura al presidente francese di godersi l’ittero, la sindrome che rode il fegato e che tinge la pelle… di giallo.