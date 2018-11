Atac, la festa della Raggi è già finita. Caos e irregolarità pure ai seggi

di Elsa Corsini

Sos referendum Atac. Alla scarsa affluenza, in parte prevedibile, sulla consultazione elettorale per scegliere il futuro di Atac (la municipalizzata capitolina che gestisce il traasporto pubblico) si abbatte anche la tegola delle irregolarità e del caos endemico.

“In queste ore, mentre si svolgono le votazioni per il referendum ‘Mobilitiamo Roma’ per la messa a gara del trasporto pubblico nella capitale, ci arrivano dai seggi numerose segnalazioni di fatti gravissimi che stanno impedendo a molti cittadini di esercitare regolarmente il loro diritto di voto”. E’ quanto hanno dichiarato a metà pomeriggio (alle 16 l’affluenza era di solo l’8,95 per cento) in una nota Riccardo Magi, Alessandro Capriccioli e Francesco Mingiardi, promotori del referendum, e Simone Sapienza, segretario di Radicali Roma. “In particolare, molti presidenti impediscono di votare a chi è sprovvisto di tessera elettorale, mentre il regolamento afferma con inequivocabile chiarezza che per accedere alle urne è sufficiente il documento di identità – si legge nella denuncia – alcuni seggi, inoltre, non risultano accessibili ai disabili, altri sono stati spostati, in pressoché tutti manca un presidio delle forze dell’ordine e si riscontrano problemi anche in alcuni ospedali. Posto che documenteremo tutte le violazioni di cui avremo notizia – conclude la nota – invitiamo l’amministrazione comunale a intervenire subito, già dai prossimi minuti, per evitare che si compia uno scempio senza precedenti dei diritti fondamentali dei cittadini. Ne va, letteralmente, della democrazia”. Le urne resteranno aperte fino alle ore 20 e subito dopo partirà lo spoglio (il referendum consultivo prevede un quorum del 33,3%).