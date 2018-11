di Milena De Sanctis

La notizia dell’assoluzione dell’antagonista che ha sputato a un agente ha fatto infuriare le forze di polizia. Da tempo chiedono di garantire maggior sicurezza e dignità agli agenti costretti troppo spesso a subire le violenze della piazza. Per tutelarli l’unica strada percorribile, ha detto Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia è quella di «introdurre nell’ordinamento il delitto di terrorismo di piazza». La norma, ha spiegato, «consentirebbe di perseguire, anche attraverso la previsione di eventuali arresti differiti, chiunque arrechi agli operatori in servizio di ordine pubblico sofferenze fisiche o psichiche, calpestando l’onore della funzione e, al tempo stesso, mettendo in pericolo la sicurezza».

Meloni: «Presenteremo la proposta di legge»

Al loro fianco si è schierata da Giorgia Meloni che in un post su Facebook ha scritto: «Dopo la gravissima sentenza che ha assolto per “tenuità del fatto” un antagonista che ha sputato in faccia a un agente, Fratelli d’Italia sostiene in pieno la proposta che arriva dai sindacati di polizia di inserire nell’ordinamento il reato di “terrorismo di piazza” per perseguire seriamente gli imbecilli che aggrediscono le forze dell’ordine. FdI sarà felice di fare propria questa proposta di legge e presentarla al più presto in Parlamento insieme alla legge anti black bloc per perseguire chi si copre il volto durante le manifestazioni e insieme alla revisione dell’assurdità della cosiddetta legge sulla tortura. Dalla parte delle forze dell’ordine. Sempre!».