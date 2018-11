Assemblea Pd, Renzi assente. La giovane delegata urla: «Ritiratevi tutti!»

di Marta Lima

«Mettiamo in campo insieme una nuova stagione di unità», dice Maurizio Martina all’assemblea del Pd confermando le dimissioni da segretario. La platea lo applaude, ma il clima è quello della resi dei conti, in un partito dove anche candidarsi è un rebis da scioglire. Zingaretti con Gentiloni? Minnitti sostenuto da Renzi? E Teresa Bellanova? E Francesco Boccia? La trama è quella di un giallo, quasi un horror politico. Ma Martina ostenta ottimismo: «Capita che in una forza come nostra, troppo spesso no riusciamo a far prevalere gli elementi che ci uniscono, ora mettiamo in campo un congresso che sia in grado di stupire l’Italia per la sua concretezza e capacità di creare unità», dice all’hotel Ergife di Roma, all’assemblea nazionale del Pd che darà il via al congresso Dem.

«In bocca al lupo a tutti i candidati, chiunque essi siano. So che saremo una grande squadra prima, durante e dopo il Congresso», ha detto il segretario uscente, chiudendo il suo intervento in Assemblea, mentre la platea gli rivolgeva un applauso a una standing ovation. Peccato che di lì a poco prenda la parola una giovane delegata, Catia, che sferza il partito e l’intera classe dirigente: «Ritiratevi tutti. Liberate il Pd», urla. «Lo scorso 7 luglio ho fatto a questa assemblea un discorso molto duro e sono rimasta sorpresa da quante persone hanno condiviso quel discorso. Il video e diventato virale ma quello che mi domando è quanti di voi del vertice si siano chiesti perché abbia riscosso cosi tanta empatia. Siete ancora così accecati dalle vostre esigenze personali -incalza Catia- da non capire che le nostre divisioni, correnti, la nostra presunzione non ci hanno fatto più capire dalla gente. Parlate di fuoco amico ma sono stati gli elettori a fare fuoco contro di noi. Fuori di qui a nessuno interessa chi sta e chi non sta con Renzi, Martina, Zingaretti, Minniti. Per una volta provate a essere una squadra. Basta con l’arroganza. Faccio una proposta: io dico ritiratevi tutti, fate un passo indietro e ripartiamo non dai nomi ma delle idee, riapriamo dallo riscrivere lo Statuto e lo dobbiamo fare noi delegati in assemblea e non i vertici. Metodi nuovi, persone nuove e non riconducibili a nessuna corrente».

