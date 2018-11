Assalto a Salvini, il padre del ragazzo ferito si dice “fiero del figlio” (video)

di Redazione

«Sono fiero di mio figlio». Il padre del ragazzino che giovedì scorso, a Napoli, aveva partecipato alle proteste per la visita di Matteo Salvini, finendo ferito negli scontri con la polizia, rivendica la giustezza dei comportamento del figlio (ripreso nel video in basso). I manifestanti del centro sociale “Insurgenzia” avevano tentato di avvicinarsi alla Prefettura ma erano stati contenuti dai poliziotti in assetto antisommossa. «Ci hanno picchiati, fai vedere le ferite, falle vedere…», urla un manifestante all’alttro, nel video. Matteo Salvini dopo gli scontri aveva detto: «Sto sempre e comunque dalla parte delle forze dell’ordine. Mio figlio ha 15 anni e non va a fronteggiare le forze dell’ordine e se lo facesse non arriva prima il poliziotto ma il papà».

Il padre del ragazzo, invece, è orgoglioso del figlio: «Sento l’obbligo come padre di rispondergli che sono fiero di essere padre di un ragazzo di quindici anni che prova a manifestare il proprio dissenso verso il vicepremier di un governo del quale tutti dovremmo vergognarci e che sta facendo danni, mi sento di ringraziare dunque mio figlio se ha liberamente scelto di mettere in gioco il suo tempo e la sua intelligenza provando a dissentire da un pericoloso regime che avanza».

video