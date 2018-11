«Aspettiamo la letterina di Babbo Natale…». Lo sfottò di Salvini irrita la Ue (video)

di Redazione

«È arrivata la lettera di Bruxelles? Va bene, aspettiamo quella di Babbo Natale». Una frase beffarda, anche perché Babbo Natale notoriamente non manda lettere ma le riceve, che sta facendo il giro del mondo. Matteo Salvini, all’incontro sulla legalità alla Confcommercio, apprendendo la notizia della bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue, ha ironizzato alla sua maniera, ma ovviamente, sui media internazionali, il suo atteggiamento è apparso ancora più irriverente nei confronti dei severi controllori di Bruxelles. «Siamo convinti dei numeri che abbiamo messo in manovra, andiamo avanti, tra un anno ne riparliamo, a cose fatte può dirmi è andata peggio è andata meglio, però non a prescindere, un pregiudizio a prescindere mi pare irrispettoso, io non vado a commentare le manovre economiche del Lussemburgo, dell’Austria e/o della Francia», ha detto ancora il vice presidente del Consiglio, confermando le cifre su deficit e debito. «Contiamo sul fatto che ci lascino lavorare», ha aggiunto Salvini. Le reazioni da Bruxelles, ovviamente, non sono state tenere: minacce, avvertimenti, inviti a venire a più miti consigli….

