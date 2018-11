Arriva il taxi Jaguar più veloce del mondo

di Inforicambi.it

Andare in taxi, non per raggiungere l’ufficio, casa, gli amici, ma per percorrere a velocità folle, il famoso circuito del Nurburgring a bordo di una delle berline, prodotte in serie, più veloci al mondo: la Jaguar XE SV Project 8.

La Jaguar XE SV Project 8 è stata sviluppata lungo il circuito del Nurburgring e nel Novembre del 2017 ha fatto registrare uno dei giri più veloci in assoluto: lungo i 20,8 chilometri e le 73 curve del tracciato, con accelerazioni gravitazionali di oltre 1,3 g, la berlina inglese realizzo un tempo di 7 minuti e 21,23 secondi.

Monoscocca in alluminio, motore da 5 litri sovralimentato da 600 cavalli, 0-100 km/h in soli 3,7 secondi per una velocità massima pari a 322 km/h, prestazioni mostruose che rappresentano il meglio di casa Jaguar .

Non solo motore ma anche tecnica pura, così parte della carrozzeria della Project 8 è realizzata in fibra di carbonio, le sospensioni sono regolabili in altezza e campionatura ed hanno i cuscinetti ceramici in stile Formula 1: presente anche il Track mode, che attiva elettronicamente i settari ideali per l’utilizzo in pista.

Al Nurburgring, prenotandosi sul sito Jaguar-Experience sarà possibile, a partire da metà Novembre, effettuare di fianco ad un pilota professionista, il giro veloce: provare per… emozionarsi!