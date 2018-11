Aquarius, l’ira della Meloni sulla Ong: «Ma non erano loro quelli buoni?»

di Augusta Cesari

«Sequestrata la nave Aquarius e indagati 24 membri di Medici senza Frontiere per traffico e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, scaricati illegalmente nei porti italiani. A quanto pare il business di questa ONG non si limitava al solo traffico di esseri umani. Ma loro non erano “quelli buoni”»? Giorgia Meloni è sconcertata e allibita dalle notizie che man mano continuano ad arrivare sul sequestro della nave Aquarius della ong Medici senza frontiere. La domanda che pone la Meloni affilata come una lama mette il dito in una piaga purulenta. Nel periodo compreso tra gennaio 2017 e maggio 2018 dalle navi ‘Vos Prudence’ e ‘Aquarius’ «non è stata mai dichiarata la presenza di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» anche in presenza di «numerosi e documentati casi di malattie registrate dai vari Uffici di Sanità Marittima siciliani e del Sud-Italia intervenuti al momento dell’arrivo dei migranti nei porti italiani» duranti i quali sono stati «rilevati 5.088 casi sanitari a rischio infettivo (scabbia, meningite, tubercolosi, Aids e sifilide) su 21.326 migranti sbarcati». Quello che scrive la Procura di Catania nell’inchiesta “Bordless” su indagini della guardia di finanza è devastante. Veniamo così a conoscere il lato oscuro del buonismo, come ci suggerisce la Meloni. Medici senza frontiere tenta di difendersi condannando le autorità giudiziarie italiane e giudicando sproporzionato il sequestro. Erano stati loro, i buonisti con le loro magliette rosse a lanciare lo slogan #restiamoumani. Ora cosa racconteranno i vari Saviano, Boldrini, Lerner, il Pd ai cittadini italiani di Catania, Messina, Trapani, Augusta e Pozzallo, sulla cui pelle si è giocata una partita così sporca, se rimarrà invariato il quadro accusatorio?