Amanda Knox si sposa: ecco la singolare proposta di matrimonio (video)

di Milena De Sanctis

Amanda Knox, la 31enne americana condannata in primo grado e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre del 2007, si sposa. Ed ha pubblicato sui social media il video della proposta, in stile fantascientifico, che le ha fatto il fidanzato, Christopher Robinson. Il video, che ha come colonna sonora la musica di E.T., inizia con il rumore di qualcosa che si schianta fuori dalla casa della coppia a Seattle, con Knox che corre fuori per trovare quello che appare come il cratere di un asteroide, al cui interno trova un tablet con la proposta di matrimonio. Il video ha subito fatto il giro del web.