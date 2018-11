Altro che flat tax, è in arrivo la tassa unica sul mattone: Imu più Tasi

di Tito Flavi

Altro che flata tax per le famiglie, è in arrivo la tassa unica sul mattone. E arriva attraverso un emendamento alla legge di bilancio che porta la firma di Alberto Gusmeroli (Lega), vicepresidente della commissione Finanze della Camera.Ed è tra i 700 segnalati per la discussione delle modifiche al ddl Bilancio che inizierà domani a Montecitorio. Non è escluso che, essendo presentato dalla maggioranza e – pare – riceva anche l’approvazione del Tesoro, venga approvato e cambi così la storia delle tasse sulla casa in Italia. L’obiettivo del leghista è quello di unificare le imposte sul mattone che, dopo il 2014, si sono accavallate in un complicato groviglio che anche gli esperti faticano a trattare. Soprattutto per chi ha seconde case, negozi, capannoni o due garage e si ritrova a versare due tasse sullo stesso immobile (con doppi calcoli, doppe dichiarazioni ecc ecc). L’idea della Lega è quella di unificare “Imu” e “Tasi“, trasformandola in una tassa unica sulla casa, eliminando (o riducendo) anche le oltre 200mila aliquote oggi esistenti. Un ginepraio. Il nome non è ancora stato scelto e sebbene l’obiettivo sia la semplificazione il rischio – per ora – è che arrivi anche un aumento del carico fiscale.