Allusioni sessuali, Raggi ringrazia la Boschi e la Boldrini: «Solidarietà da loro»

di Redazione

«Abbiamo ancora tanta strada da fare come donne. Ho avuto solidarietà da altre donne della politica, dalla ex presidente Camera Boldrini e dalla Boschi poi basta e questo mi dispiace perché in realtà non c’è solidarietà femminile se non si è dello stesso partito politico e questo è un po’ squalificante». Nella sua prima intervista a 360 gradi, dopo l’assoluzione per la vicenda delle nomine in Comune, la sindaca di Roma Virginia Raggi a ”L’intervista” di Maria Latella in onda su “Sky Tg24” commentando titoli giornalistici di stampo sessista subiti. «Le donne del Movimento 5 Stelle sono state solidali con me”, ha aggiunto ma “bisognerebbe avere più coraggio come donne”.

E Roma? Le mire salviniane sulla Capitale? «Aspettasse almeno tre anni», ha detto la Raggi a chi le chiedeva se la Lega avesse intenzione di prendersi Roma. Poi la sindaca ha precisato: «Noi non siamo alleati della Lega, noi con la Lega abbiamo fatto un contratto di governo per la realizzazione di alcuni obiettivi». E i problemi quotidiani, tipo i trasporti? «Su Atac la buona notizia è che siamo riusciti a ottenere oltre 200 milioni di ricavi da biglietti, con un incremento del 5% sull’evasione, quindi stiamo recuperando quel fenomeno dell’evasione odioso. Abbiamo stanziato 600 milioni per comprare nuovi autobus e a Roma sin dai primi mesi del prossimo anno arriverà un piccolo stock di 227 nuovi autobus e ne arriveranno nel prossimo triennio fino a 600».