Abusi tra le islamiche in Italia: imam esorcista palpeggia le “indemoniate” (video)

di Carlo Marini

Un imam che palpeggia le presunte indemoniate che si presentano da lui. Accade in una comunità islamica italiana, dove alcune delle vititme si sono rivolte a Le Jene per denunciare il caso e avere giustizia. L’uomo, con il pretesto del rito d’esorcismo, palpeggia, molesta e picchia la vittima di turno. La trasmissione di Italia Uno ha mandato una sua inviata, Jleana Valentino, la “Nikita” del ring, disposta a verificare le denunce delle altre vittime. Con telecamera nascosta, gli abusi del religioso islamico sono stati confermati. L’imam ha tentato di strangolare la ragazza premendo sulle vene del collo. In questo caso, la giovane, che è una atleta, è riuscita a svincolarsi. Successivamente, l’imam ha lasciato un foglio con alcuni istruzioni da seguire: cosa mangiare, quando e dove pregare.

L’imam nega: “Le immagini sono state ritoccate”

Alla fine dell'”esorcismo” le Iene sono tornate a chiedere spiegazioni direttamente all’imam che ovviamente ha negato l’evidenza: «Cosa stai dicendo? Non ho mai toccato male una persona. I demoni esistono nella nostra religione. Tu mi hai visto strangolare qualcuno? Non ti permetto di dire questo per favore, non è rispettoso. Mi stai interrogando, io non ho toccato nessuno, state inventando tutto. Non ho fatto quello che state dicendo. Aiutiamo la gente a leggere il Corano. Non tocchiamo nessuno. Le immagini si possono modificare con il computer, voi sfruttate la gente malata per creare problemi ad altri. Le botte non esistono. Io non ho sbagliato».